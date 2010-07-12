Українські ФПГ протидіяти експансії російського капіталу не зможуть

Українські фінансово-промислові групи, за рідкісними винятками, не зможуть протидіяти експансії російського капіталу на українські ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам керуючий партнер аналітичної групи Da Vinci AG Андрій КОЛПАКОВ. "Українські ФПГ не зможуть протидіяти експансії росіян, втрачатимуть можливості і, згодом, частки ринку", - відзначив він.

Водночас, за словами А.КОЛПАКОВА, швидкого реального заходу на ринок російських компаній у другому кварталі цього року не сталося. Насамперед, сказав він, у зв`язку з цим необхідно відзначити ситуацію навколо двох металургійних активів - "Запоріжсталі" і Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, де російські інвестори зустрілися з конкуренцією за ці активи із структурами Ріната АХМЕТОВА.

Водночас, за словами експерта, експансія російського капіталу посилюватиметься в третьому кварталі 2010 р., що спричинить підвищення конкурентної напруги в середовищі вітчизняного бізнесу.

На думку А.КОЛПАКОВА, інтерес російського капіталу, перш за все, проявляється до активів, які можуть сформувати єдиний виробничий ринок і усунути конкуренцію між українськими і російськими підприємствами за позиції на світових ринках збуту.

Він також відзначив, що в більшості випадків пропозиції російських компаній суттєво нижчі за ринкову вартість активів, що розглядаються до придбання.