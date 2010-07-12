Янукович вніс проект закону «Про ринковий нагляд і контроль продукції»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради України проект закону «Про ринковий нагляд і контроль продукції».

Документ (регістр. № 6694 від 9 липня 2010г.) оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроект визначає заходи ринкового нагляду і порядок їх застосування органами ринкового нагляду: регулює порядок проведення перевірок характеристик продукції, відбору зразків і проведення їх експертизи і випробувань; регулює питання попередження органами ринкового нагляду споживачів про виявлену небезпеку, пов`язану з продукцією, тощо.

Законопроектом пропонується запровадити європейський принцип, згідно з яким ринковому нагляду підлягає продукція, яку введено в оборот і розповсюджується на ринку. У зв`язку з цим перевірки характеристик продукції насамперед проводитимуться у її розповсюджувачів. Перевірки виробників проводитимуться тільки у разі виявлення на ринку продукції, яка небезпечна, несе загрозу або не відповідає встановленим вимогам.

Наголошується, що механізм ринкового нагляду не поширюється на послуги і роботи, «оскільки більш ефективним механізмом забезпечення безпеки послуг і робіт є ліцензування».

Крім того, документом передбачено створення Ради ринкового нагляду.