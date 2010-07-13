Доопрацювання Податкового кодексу завершиться на початку серпня

Доопрацювання проекту Податкового кодексу для його подальшого розгляду у Верховній Раді буде завершено на початку серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу ICTV.

Він наголосив, що на сьогодні пройшло обговорення документа з підприємцями, роботодавцями, представниками Європейської бізнес асоціації й Американської торгової палати. Для ухвалення Податкового кодексу під час сесії ВР, що завершилася, не вистачило, на думку С.ТІГІПКА, тиждень, однак уже через 3 тижні буде готовий відкоригований варіант документу.

"Ми його доопрацьовуємо зараз, і десь за два тижні ви його побачите. Ми одержимо добрий кодекс", - запевнив С.ТІГІПКО.

Він також наголосив, що податок на розкіш ввійде в Кодексу, попри спротив деяких депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

Пізніше ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.