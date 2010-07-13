Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 12 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи знизився відучора і сьогодні складає 9,85/9,98 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,70-9,90 грн./євро, з продажу - в межах 9,89-10,05 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 липня також трохи знизився і сьогодні складає 0,2468/0,2558 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2520 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2530-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,87 грн./дол., курс продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора знизився на 0,2% і сьогодні складає 9,83 грн./євро, курс продажу - на 0,3%, до 9,97 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,70-9,88 грн./євро, з продажу - в межах 9,91-10,05 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 12 липня і сьогодні складає 0,2454/0,2554 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2521 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2539-0,2580 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,85/7,93 грн., євро - 9,70/10,00 грн., рубль - 0,2250/0,2540 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,87/7,92 грн., євро - 9,70/10,10 грн., рубль - 0,2440/0,2570 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,86/7,905 грн., євро - 9,78/10,00 грн., рубль - 0,2500/0,2570 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 липня, такий: гривні до долара США - 7,9032, до євро - 9,935903, до російського рубля - 0,25591.