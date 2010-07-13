Єфремов: держбюджет-2011 затвердять до кінця цього року

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ упевнений, що державний бюджет на 2011 рік буде затверджений до кінця цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День" (№121 від 13 липня 2010 року).

"Думаю, бюджет буде затверджений до кінця цього року", - підкреслив О.ЄФРЕМОВ. "У нас не буде ситуації, коли ми увійдемо у наступний рік, не маючи бюджету", - додав він. При цьому О. ЄФРЕМОВ зазначив, що "це принциповий підхід нашої політичної сили до цього питання".

На питання про те, чи пройде "майбутній осінньо-зимовий парламентський сезон без потрясінь"?, О. ЄФРЕМОВ відповів, що "ніякий парламент не застрахований від вираження емоцій в питаннях, які розбурхують суспільство". Він сказав, що нещодавно дивився засідання парламенту Південної Кореї, де йшло активне з'ясування стосунків між депутатами. "З посмішкою спостерігав за процесами, які у них відбуваються, і думав про те, що ніякий парламент не застрахований від вираження емоцій в питаннях, які розбурхують суспільство", - додав він.

За словами лідера фракції Партії регіонів, Україна вступає "у досить складний період реформ, передусім, економічних". "Має бути чітке розуміння, що не провівши ці реформи ми не поставимо країну на ті рейки, по яких вона успішно рухатиметься далі. Період проведення реформ - це декілька років. Вони будуть дуже хворобливими", - додав О.ЄФРЕМОВ. За його словами, будь-яка країна, що проводила ці реформи, "стикалася з невдоволенням людей на початковому етапі"."Ми ризикуємо, причому досить серйозно у цьому плані. Проте, при цьому розуміємо: якщо не проведемо реформи, найближчим часом не буде іншої політичної сили, яка узяла б на себе відповідальність за їх проведення", - зазначив лідер фракції Партії регіонів. При цьому він додав: "Розуміючи неминучість ризику, з яким зіткнемося, ми, проте, беремо на себе відповідальність за проведення реформ".