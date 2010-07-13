Керівник «Укрсиббанку» очолить «Правекс-Банк»

Головою правління "Правекс-банку" призначений Сергій НАУМОВ, який приступить до виконання своїх обов'язків з 6 вересня 2010 року. Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданого агентству УНІАН.

Відповідне рішення було прийняте наглядовою радою "Правекс-банку" 8 липня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, С. НАУМОВ, який сьогодні обіймає посаду голови правління "Укрсиббанку", подав у відставку і піде із займаної посади у вересні 2010 року.

З посади голови правління і члена правління "Правекс-банку" з 19 січня 2010 р. була звільнена Наталія ЗУБРИЦЬКА, і з того часу банк очолювали в.о. голови правління.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-банк" створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 квітня 2010 року складали 7,372 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 5,329 млрд. грн., зобов'язання - 6,415 млрд. грн., статутний капітал - 1,562 млрд. грн., власний капітал - 956,539 млн. грн.

У I кварталі 2010 року «Правекс-банк» отримав збиток - 122 млн. грн., у 2009 році - 711 млн. грн.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-банку".