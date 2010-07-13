Міжбанк: котирування складають 7,9030-7,9045 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9020/7,9060 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9030/7,9045 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/0,2561 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2565/0,2566 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 30,8649 рублів за долар (+0.0175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2538/1,2540 дол./євро, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9075/9,9155 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,9130/9,9210 грн./євро.