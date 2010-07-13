Новий Податковий кодекс почне діяти не раніше 2012 року

Новий Податковий кодекс почне діяти не раніше 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам сьогодні висловив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН.

За його словами, згідно з новим Бюджетним кодексом, уряд зобов'язаний подати до парламенту проект бюджету до 15 вересня, і він повинен розроблятися на чинній податковій базі. "Постанова (голови Верховної Ради - УНІАН) Володимира ЛИТВИНА про те, щоб розробити його на новій податковій базі, не відповідає новому бюджетному кодексу", - сказав С. ТЕРЬОХІН.

"Теоретично, якщо народних депутатів не ламатимуть через коліно, якщо буде прийнятий (проект Податкового кодексу - УНІАН), то він почне діяти з 1 січня 2012 року. Раніше це просто неможливо", - вважає голова профільного комітету.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

Пізніше ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення