Більшість банків мають середню надійність вкладів

Більшість банків (27) нині демонструють середню надійність банківських вкладів з рейтингом "3". Як повідомили УНІАН в прес-службі українського рейтингового агентства "Кредит-рейтинг", такі результати перегляду агентством рейтингів надійності банківських вкладів (депозитів), які раніше "Кредит-Рейтинг" присвоїв українським банкам.

Агентство також присвоїло рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) одному банку на рівні "3", рейтинг надійності депозитів одного з банків був підвищений до рівня "4", а також відкликаний рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) 1 банку.

Оцінку "5" (найвища надійність) мають 7 банківських установ, кількість банків з рейтингом "4" (висока надійність) — 15. Надійність банківських вкладів 6 банків знаходиться на рівні нижче середнього - "2" (невисока надійність).

Методологія агентства передбачає безперервний моніторинг стану фінансових установ і регулярний перегляд їх рейтингів. На сьогодні інформацію про рівень своїх рейтингів розкрило 17 банківських установ. Інші рейтинги будуть опубліковані за умови отримання від банків дозволу на їх публікацію.