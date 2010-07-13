"Сведбанк Інвест" приєднався до "Сведбанку"

Завершився процес приєднання "Сведбанк Інвест" до "Сведбанку". Про це сказано у переданому УНІАН повідомленні прес-служби юридичної фірми "Астерс", яка виступила юридичним радником банківської групи Swedbank у зв'язку з приєднанням її українського дочірнього банку АТ "Сведбанк Інвест" до АТ "Сведбанк".

"22 липня 2010 року "Сведбанк Інвест" припинив свою діяльність, про що внесено відповідні записи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців України", - сказано у прес-релізі.

Як повідомляли, рішення про приєднання "Сведбанк Інвест" до "Сведбанку" було прийняте 15 червня 2009 року загальними зборами акціонерів банків. Національний банк України дав дозвіл на приєднання у липні 2009 року.

У кінці 2009 року був завершений процес передачі активів і пасивів "Сведбанк Інвест" на баланс "Сведбанку".

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" (м. Київ) засноване у 1991 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2010 року складали 12,852 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 17,745 млрд. грн., зобов'язання - 14,730 млрд. грн., статутний капітал - 2,159 млрд. грн., власний капітал - "мінус" 1,879 млрд. грн.

ПАТ "Сведбанк" у I кварталі 2010 року отримало прибуток 10,301 млн. грн., у 2009 році - збиток 4,3 млрд. грн.

99,9995% акцій української кредитно-фінансової установи належать Swedbank (Швеція).