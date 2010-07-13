Прийнятий Бюджетний кодекс звужує інтереси регіонів

Прийнятий Верховною Радою Бюджетний кодекс звужує інтереси регіонів.

Про це заявив міністр фінансів опозиційного уряду, член фракції БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ. (УНІАН: Верховна Рада 8 липня прийняла в новій редакції Бюджетний кодекс України).

"Незважаючи на гасла про децентралізацію влади, надання місцевим радам повноважень і ресурсів для їх реалізації, з якими Партія регіонів і Віктор ЯНУКОВИЧ йшли на вибори, прийнятий Бюджетний кодекс повністю перекреслює усі ці обіцянки", - заявив народний депутат.

За його словами, якщо раніше в центрі залишалося усього близько 60% бюджетних коштів, а в регіонах 40%, то після того, як Бюджетний кодекс набере сили, 80% цих коштів буде сконцентровано в Києві і тільки 20% - на місцях.

"Уряд Юлії ТИМОШЕНКО навпаки пропонував зосередити 80% бюджетних коштів саме на місцях. Це повинно було допомогти регіонам розвиватися і активніше вирішувати злободенні проблеми людей", - сказав А. СЕНЧЕНКО, нагадавши, що 23 червня минулого року парламент підтримав такі ініціативи Ю. ТИМОШЕНКО, але після того, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветував його, Партія регіонів не дала жодного голосу для подолання вето.

"Регіонали у черговий раз обдурили своїх виборців. Яскравим підтвердженням цьому - недавнє прийняття нового Бюджетного кодексу", - підкреслив народний депутат.