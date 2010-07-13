КФ закликає Президента ветувати закон про регулятора тарифів

Всеукраїнський громадський рух "Комунальний фронт" закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не підписувати ухвалений парламентом Закон "Про створення Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг" і повернути його депутатам на доопрацювання.

Як вважає лідер "Комунального фронту" Віталій ЯКОВЕНКО, створення єдиного регулювальника тарифів на житлово-комунальні послуги потрібне, але в тих формах, які окреслює новий закон, він не повинен існувати.

"На жаль закон занадто "сирий". Він був прийнятий депутатами з зайвою поспішністю, хоча заслуговує на пильнішу і копітку роботу над собою", - сказав він.

На думку лідера "Комунального фронту", у законі залишилося багато "дірок", які необхідно залатати.

"Зокрема, сумнівною виглядає незалежність цього органу. На ділі ми можемо зіткнутися з тим фактом, що "політична складова" - те, з чим так боролися автори законопроекту, нікуди не подінеться. Тільки тепер політичні мотиви при затвердженні тарифів впливатимуть не на органи місцевої влади, а на центральні - тобто останнє слово в затвердженні тарифів буде за урядом. Особливо це може проявлятися напередодні виборів коли заради збільшення числа симпатиків політичної сили, що знаходиться при владі, можуть прийматися популістські рішення", - наголосив В. ЯКОВЕНКО.

"Практично ми отримали аналог НКРЕ, але тільки у сфері комунальних послуг. Ефект від діяльності НКРЕ для електроенергетики невтішний - галузь знаходиться на межі розвалу. Те ж саме нас чекає і в теплопостачанні, і у водозабезпеченні, і в інших сферах комунальних послуг. Тільки при НКРКУ це станеться набагато швидше, оскільки галузь вже знаходиться в критичному стані", - прогнозує лідер "Комунального фронту".

При цьому він підкреслив, що додаткові побоювання викликає і той факт, що принципи і механізми тарифоутворення, у яких є висока корупційна складова, залишаються незмінними.

"У результаті, ми можемо зіткнутися з тим, що тіньові фінансові потоки будуть централізовані, а самі тарифи будуть значно вищі, ніж їх реальна вартість", - заявив В. Яковенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада ухвалила закон про Нацкомісію регулювання ринку комунальних послуг.

Згідно з документом, ця комісія є колегіальним центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого скеровує і координуєть Кабмін. Основним завданням комісії є здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання на суміжних ринках. Визначено також, що комісія формуватиме і забезпечуватиме прогнозованість цінової і тарифної політики на ринках, що знаходяться в стані природної монополії і прилеглих до них.