Страховому ринку «подарують» двох державних монополістів?..

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь Волга, який очолив відомство наприкінці березня, нещодавно заявив, що щодо усіх основних проблемних напрямків діяльності небанківських фінансових установ ведеться активна робота, і вже найближчим часом за підтримки уряду усі питання будуть вирішені. А якщо проблеми незабаром анулюються, то саме час узятися до реалізації ідей, щоб підвищити ефективність роботи ринку.

Але чи будуть нововведення ефективними, чи не завдадуть більше шкоди, ніж користі, велике питання.

Держстрах forever?..

Основна ініціатива керівництва Держфінпослуг - створення в Україні державних страхової і перестрахувальної компаній (єдину за час незалежності України національну акціонерну компанію "Оранта" у 2007 році продали у приватні руки - ред.). Судячи зі слів В. Волги, мета задуманого - наповнення державного бюджету. Схоже, у нового голови комісії зір кращий, ніж у його попередників, адже саме він зміг побачити на страховому ринку "золоте дно", так би мовити, Клондайк для української казни. Ласим шматочком у комісії вважають страхування тих осіб, які в`їжджають на територію нашої країни, а також громадян від нещасного випадку на транспорті. Ці напрями, очевидно, державна страхова компанія планує прибрати до рук, саме прибрати до рук, адже незрозуміло, за рахунок чого, звичайно, якщо не враховувати адміністративні методи, вона зможе конкурувати зі страховиками, які на ринку вже не перший рік.

Проте, апетит держкомпанії, швидше за все, не обмежиться вищезгаданими послугами страхування. У перспективі у пошуках джерел заробітку вона освоюватиме й інші напрями. "Згідно з законом усі форми власності рівні, так чому ж держава не може вийти на ринок і заробляти? Чому тільки на ці види (страхування осіб, які в`їжджають на територію України, а також страхування громадян від нещасного випадку на транспорті - авт.)? 23 ліцензії - заходьте, шукайте" - сказав В. Волга.

У страховиків інше бачення ситуації. Вони вважають, що створення державної страхової компанії йде врозріз з антимонопольним законодавством. Важливим чинником є і те, що для надання ваговитості на ринку держава повинна інвестувати в неї кругленьку суму.

"Створювати з нуля без клієнтської бази украй нерентабельно і небезпечно. А якщо буде якась эксклюзивність у роботі з тими або іншими каналами, то тут антимонопольники прямим чином повинні втрутитися", - вважає голова правління страхової групи "ТАС" Дмитро Грицута.

На його думку, у цьому питанні повинно йтися виключно про механізм підтримки страховиків, які опинилися в скрутному фінансовому становищі (найближча аналогія - рекапіталізація проблемних банків - ред.). Таким чином, держава може входити в капітал компаній, яким скрутно, вживати заходи з нормалізації їх роботи, а надалі шукати для них покупця.

В. Волга і сам визнає що питання створення державного монополіста в страховому секторі вимагає детального вивчення і обговорення з учасниками ринку. Хоча, як показує практика, далеко не завжди думка приватних "колег" береться до уваги.

У світі відмовляються від державних перестрахувальників.. Україна долучиться до "вибраних" Куби і Білорусі?

Якщо щодо майбутньої державної страхової компанії ще багато неясностей, то питання створення державного перестрахувальника голова Держфінпослуг вважає практично вирішеним, "оскільки є пряме розпорядження Кабінету міністрів". При цьому він прекрасно розуміє, що цю ініціативу не підтримають гравці ринку та їх закордонні партнери.

"Коли я тільки вийшов із заявою про те, що є протокольне розпорядження прем`єр-міністра України про вирішення питання перестраховки шляхом створення державної перестрахувальної компанії і розробку відповідної концепції, так відразу відреагували Росія, Англія, США та Ізраїль. Вони переконують нас, що не потрібно цього робити. Усі почали наводити приклад невдалої роботи подібних компаній у світі", - розповідає В. Волга.

Не дивлячись на те, що провідні країни відмовилися від використання механізму перестраховки через державні страхові компанії, у комісії упевнені - Україні усе вдасться.

"А чому в цій ситуації, коли ми переходитимемо в т.ч. до агрострахування, де доведеться перестраховувати дуже багато, чому ці гроші повинні йти за кордон", - аргументує В. Волга.

Страховики стоять на своєму. "Прикладів державних перестрахувальних компаній у світі три (!) - на Кубі, в Білорусі і Україні. Акумулювати великі ризики держава не може за нинішнього дефіциту бюджету, так і немає сенсу - контакти нашого ринку із зарубіжними перестрахувальниками добре розвинені", - зазначає Д. Грицута.

Дійсно, де держава візьме ресурс для створення держперестрахувальника? Припустимо, як завжди у нас робиться, будуть випущені ОВДП, що дозволить залучити кошти. Тоді постає інше питання - згідно зі світовою практикою, будь-яка перестрахувальна компанія не обходиться без подальшого перестрахування ризиків. Цікаво, де це зробить держкомпанія. Відповідь очевидна - звернеться до тих же, з ким уже довгий час успішно співпрацюють українські страховики. "У результаті, ринок отримає зайву ланку - звичайного посередника. Насправді ця ідея не виглядає ефективною", - вважає генеральний директор СК "QBE Україна" Олег Сосновський.

Залишається ще одне питання - хто з українських страховиків заморозить багаторічну співпрацю з міжнародними перестрахувальниками і "віддасться" у владу створеної державою компанії? Напевно, добровольців не буде. Хоча, ніхто і не збирається надавати на ринку право вибору. "В основі діяльності держкомпанії лежатиме деяка обов`язковість для інших гравців, тобто, з нею примусово повинні будуть співпрацювати, якщо вона працюватиме на вільному ринку і конкуруватиме, то шансів на виживання у неї немає", - підкреслив О. Сосновський.

Голова Держфінпослуг дотримується іншої думки. Він вважає, що перейти на обслуговування в держперестрахувальну компанію українських страховиків змусить "совість і почуття громадянської відповідальності".

Повторимося, єдиним державним страховиком-монополістом в історії незалежної України була правонаступниця "Укрдержстраху" - національна акціонерна компанія "Оранта", яка у 2007 році стала приватною. Та і який там монополіст? Десять років тому про існування українського страхового ринку як такого, взагалі мало хто знав, відповідно, монополія у цьому секторі була малопомітною. Крім того, вона не була настільки жорсткою, адже інакше ми б не мали зараз понад 400 страхових компаній. У будь-якому випадку в монополізації немає нічого позитивного, відсутність конкуренції призводить до зниження якості послуг, що надаються, і необгрунтованості тарифів. Та і не по-європейськи це якось. Залишається сподіватися, що Держфінпослуг, перш ніж прийняти доленосне для ринку рішення, дослухається до думки його учасників…

Олексій Савченко (УНІАН)