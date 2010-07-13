До кінця тижня Україна надасть МВФ необхідні документи

До кінця поточного тижня влада України має намір надати Міжнародному валютному фонду (МВФ) підписаний лист про наміри і текст меморандуму про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

"До кінця поточного тижня будуть підписані з боку України і спрямовані в МВФ усі необхідні документи", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня погоджували програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 роки.

Як повідомляв Департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну, програма має бути затверджена менеджментом і Радою директорів МВФ.

Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.