До кінця тижня Україна надасть МВФ необхідні документи
Лист про наміри і меморандум про співпрацю
До кінця поточного тижня влада України має намір надати Міжнародному валютному фонду (МВФ) підписаний лист про наміри і текст меморандуму про співпрацю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.
"До кінця поточного тижня будуть підписані з боку України і спрямовані в МВФ усі необхідні документи", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня погоджували програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 роки.
Як повідомляв Департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну, програма має бути затверджена менеджментом і Радою директорів МВФ.
Переговори відбулися за участю Національного банку України.
3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.