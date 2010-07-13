Громадськість створює «дошку ганьби» співробітників СБУ

Громадськість планує створити "дошку ганьби" співробітників Служби безпеки України, викритих в порушенні законів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив один з авторів ідеї Максим АБРАМОВСЬКИЙ, презентуючи інтернет-проект "job - sbu.net", присвячений незаконним діям СБУ.

За його словами, ця "публічна дошка ганьби" буде сформована на основі повідомлень людей, які писатимуть на сайт про факти протиправних дій Служби безпеки України проти них.

Як зазначають автори сайту, він був створений незалежною громадською неполітичною некомерційною організацією з метою висвітлення фактів незаконних дій співробітників СБУ, прокуратури та інших правоохоронних органів.

Як зазначено на сайті, основними цілями його діяльності є: протидія порушенням законодавства і відновлення законності; пропаганда правових знань і правова освіта громадян; ведення незалежної аналітичної діяльності щодо фактів порушення закону співробітниками СБУ, прокуратури та інших правоохоронних органів; надання інформаційної і правової підтримки потерпілим від свавілля і беззаконня.

Учасники прес-конференції, розповідаючи про випадки порушення їх законних прав з боку СБУ, висловлювали думку, що юридичні механізми захисту власних прав сьогодні не ефективні. Тому головною метою створення сайту було заявити про формування громадського опору беззаконню.

"Створити сайт нас спонукали події, що сталися з нами. Зіткнувшись з проблемою порушення законних прав громадян з боку, здавалося б, найелітніших правоохоронних структур в особі СБУ, і безрезультатно випробувавши практично усі можливі способи вирішення питань у рамках правового поля, ми зрозуміли, що юридичні механізми захисту власних прав не ефективні", - пишуть творці сайту на його головній сторінці.

М. АБРАМОВСЬКИЙ підкреслив, що сьогодні єдиним способом захисту від незаконних дій СБУ часто є лише публічність. Він вважає, що існування подібного сайту допоможе людям об`єднається. "Ми ще не знаємо масштабів катастрофи, можливо, після збору даних буде створено громадський рух", - розповів він.

"Ми вважаємо, що єдиним рішенням цієї проблеми є організований опір усіх потерпілих від цієї колись елітної державної структури", - зазначають творці сайту.

Вони переконані, що "першим кроком до нашої мети буде мобілізація усіх, кого хвилює проблема СБУшного беззаконня".

"Якщо Вас стосується ця проблема, пишіть нам, поширюйте усіма можливими способами адресу сайту", - звертаються до громадян автори сайту.