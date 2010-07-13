Кабмін випустить ПДВ-облігації наприкінці липня - початку серпня

18:11, 13 липня 2010
Фінанси
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Каже заступник міністра фінансів України

Кабінет міністрів України має намір здійснити емісію ПДВ-облігацій наприкінці липня - початку серпня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО під час круглого столу у вівторок.

"У кінці поточного місяця - початку серпня буде здійснена емісія (ПДВ-облігацій - УНІАН) ", - сказала Т. ЄФИМЕНКО.

Такі терміни випуску паперів заступник міністра фінансів пояснила організаційними моментами.

Довідка УНІАН. Для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ уряд має намір випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов'язання держави з виплат. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситиметься по 20% ПДВ-облігацій.

За даними ДПАУ, ПДВ-облігації будуть випущені на 17,7 млрд. грн., що складає 91% від 19,440 млрд. грн. - суми протермінованої заборгованості держави з відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ). На таку суму було подано 2569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики.

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