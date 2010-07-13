На зняття валюти в банкоматах встановлять ліміт

З 1 січня 2011 року Національний банк України встановлює добовий ліміт на зняття готівкової інвалюти в банкоматах країни на рівні 5 тис. грн. у еквіваленті.

Це передбачено в постанові Нацбанку №223 від 30 квітня 2010 року (реєстрація в Мінюсті 6 липня ц.р.).

"Видача готівкової інвалюти через банкомати в межах України із застосуванням спеціального платіжного засобу здійснюється в сумі, що не перевищує в еквіваленті 5 тис. гривень на добу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Нацбанком на дату відображення платіжної операції", - йдеться в документі.

Із 1 січня 2012 року регулятор зобов`язав банки надавати інформацію держателям платіжних карт про розмір стягуваної комісії.

"Постачальник платіжних послуг зобов`язаний ознайомити користувача з розміром комісійної винагороди за зняття готівки з рахунку з використанням спеціального платіжного засобу через банкомат безпосередньо перед ініціацією платіжної операції й забезпечити його інформацією про повну суму проведеної ним операції та суму комісійної винагороди", - йдеться в постанові.