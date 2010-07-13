АМКУ в січні-червні оштрафував порушників на 15,5 млн. грн.

Загальна сума штрафних санкцій, застосованих Антимонопольним комітетом України (АМКУ) до порушників, у першому півріччі 2010 року становила понад 15,5 млн. грн., що в 3,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів із посиланням на голову АМКУ Олексія КОСТУСЄВА, до державного бюджету вже перераховано понад 13,5 млн. грн.

«Антимонопольний комітет за перше півріччя виявив й припинив понад 1,4 тис. порушень конкурентного законодавства», – зазначив О.КОСТУСЄВ. За його словами, економічний ефект від цього становив понад 68 млн. грн.

Він підкреслив, що для підвищення ефективності діяльності комітету здійснюється перебудова структури відомства від галузевого до функціонального принципу роботи. Результатом відповідних структурних змін стало створення підрозділів, які займатимуться виявленням монопольних зловживань, недобросовісної конкуренції та реклами, що вводить в оману.

О.КОСТУСЄВ також повідомив, що в січні-червні 2010 р. опрацьовано 2,47 тис. звернень фізичних і юридичних осіб.

Крім того, керівник АМКУ зазначив, що в першому півріччі комітет застосував найбільші штрафи до таких компаній: ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування», НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртатнафта», «Boehringer Ingelheim RCV GMBH & Co KG» (Австрія), ДП «Морський торговий порт «Південний», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «Рейнбо-ЛТД» (м. Київ), «Санофі-Авентіс Груп» (Франція), ПАТ «Хайдельбергцемент Україна», ВАТ «Євроцемент-Україна».

За словами О.КОСТУСЄВА, наразі ведеться перевірка можливих монопольних зловживань платіжних систем Visa і Master Card на ринку. Також аналізується рівень цін на внутрішні й зовнішні авіаперевезення та вартість телефонної послуги роумінгу.

Голова АМКУ також повідомив, що Південно-Західна залізниця зменшила розмір збору при купівлі й поверненні громадянами квитків. «За підрахунками, стає зрозуміло, що громадяни економитимуть на цьому 30, а то і 40 млн. грн. щорічно», - зазначив він.