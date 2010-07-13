ВР має продовжити термін прийому пропозицій до проекту ПК
Рекомендує профільний комітет
Парламентський комітет з питань податкової і митної політики рекомендує Верховній Раді продовжити термін прийому пропозицій до проекту Податкового кодексу, який закінчився 1 липня.
Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради.
За словами голови комітету Сергія ТЕРЬОХІНА, опрацювання всіх правок, поданих суб`єктами законодавчої ініціативи, технічно неможливе у встановлений термін, визначений постановою "Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України", ухваленого у першому читанні 17 червня 2010 р.
Комітет також вирішив запропонувати для всенародного обговорення редакцію проекту Податкового кодексу, підготовлену робочою групою у складі народних депутатів - членів коаліції і представників Кабінету міністрів як узгоджений варіант до другого читання.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.
23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді, і потребує серйозного доопрацювання.
З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.
ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.