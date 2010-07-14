Азаров доручив розробити середньотерміновий бюджетний план

Уряд планує розробити середньостроковий бюджетний план на 2011-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Я поставив завдання розробити середньотерміновий бюджетний план на 2011-2012 роки", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр уточнив, що цей план передбачатиме, зокрема, заходи щодо реалізації комплексної підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимових умовах, а також заходи щодо подолання проблеми ліквідації заборгованості з виплати зарплат.

М. АЗАРОВ додав, що комплексний план повинен передбачати як заміну тепломереж, ремонт теплокотельних, утеплення будинків, так і забезпечення вакцинації від сезонних інфекцій і створення запасу ліків.

"Наш уряд був вимушений скоротити бюджетні витрати в поточному році, але ми ні на йоту не обмежили ті ресурси, які призначені на медичне обслуговування та інші соціально чутливі речі", - зауважив він.

М. АЗАРОВ доручив першому віце-прем'єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ наступного тижня провести спеціальну нараду з питань підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Голова уряду зазначив, що у 2004 році Кабінет міністрів на чолі з тодішнім прем'єром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ розв'язав проблему заборгованості з виплати зарплат. "Проте з 2005 року ніхто цією проблемою не займався. Нам знову випала місія ліквідовувати це ганебне явище", - заявив М. АЗАРОВ.