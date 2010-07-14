НБУ зобов’язав банки підвищити розмір регулятивного капіталу

Національний банк України зобов'язав українські банки до 1 січня 2012 року сформувати регулятивний капітал в розмірі не менше 120 млн. грн.

Про це сказано у постанові НБУ №273 від 9 червня, зареєстрованій у Міністерстві юстиції 6 липня, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"Банки, які отримали письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій до набуття чинності цієї постанови і мають регулятивний капітал менше встановленого главою 5 Положень № 275 з урахуванням змін, внесених дійсною постановою, для збереження права на здійснення цих операцій (окрім операцій зі здійснення інвестицій до фінансових установ в об'ємах, що перевищують 5% регулятивного капіталу банку, а також інвестицій в будь-яких розмірах в інші юридичні особи, які не є фінансовими установами) зобов'язані до 1 січня 2012 р. привести розмір свого регулятивного капіталу у відповідність з вимогами Положення № 275. Банкам, у яких розмір регулятивного капіталу менше 120 млн. грн., до моменту приведення розміру регулятивного капіталу у відповідність з вимогами цієї постанови дозволено залучати вклади (депозити) від фізичних осіб (відкривати нові вкладні (депозитні) рахунки фізичним особам і поповнювати діючі) в межах об'єму залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності дійсної постанови", - сказано в документі.

Крім того, постановою передбачено підвищення вимог до капіталу для отримання різних пунктів ліцензії до рівня 120-240 млн. грн.

Постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації в Мін’юсті, тобто з 19 липня.