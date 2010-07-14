Нові умови співпраці України з МВФ лояльніші

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що нові умови співпраці України з Міжнародним валютним фондом лояльніші порівняно з попередньою програмою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

"Цей меморандум, умови якого насправді лояльніші для України, ніж ті, що таємно від народу підписали наші попередники, - сьогодні єдино можливий компроміс на користь нашої держави. Сторони пішли один одному на поступки", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр зазначив, що уряд України на переговорах з МВФ відстоював своє бачення виходу з кризи і механізми соціального захисту населення.

"Не приховуватиму: зобов'язання, які Україна бере на себе, досить складні. Проте, усі вони вкладаються у наше власне бачення розвитку країни. Скажіть, хіба не в наших інтересах скоротити дефіцит бюджету поточного року до 5%, а наступного року - до 3,5%? Хіба можна далі жити у борг? Тобто, альтернативи немає", - сказав він.

М. АЗАРОВ подякував віце-прем'єр-міністрові України Сергієві ТІГІПКУ за проведення результативних переговорів з Міжнародним валютним фондом. "Хочу подякувати усім членам уряду, насамперед, Сергієві Леонідовичу, за активну співпрацю з МВФ і вклад у цю роботу", - сказав М. АЗАРОВ.