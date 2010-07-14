Міжбанк: котирування - 7,9005-7,9040 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися пониженням котирувань - 7,9005/7,9040 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту виросли - 0,2586/0,2588, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,0325/10,0395.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,2695/1,2697 (вівторок - 1,2538/1,2540).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9032.