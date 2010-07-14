Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 13 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,89 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7% відучора і сьогодні складає 9,91 грн./євро, продажу - на 0,8% - до 10,08 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,00 грн./євро, з продажу - в межах 10,00-10,15 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 13 липня підвищився на 0,7% і сьогодні складає 0,2488 грн./рубль, продажу - на 0,8% - до 0,2578 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,88 грн./дол., курс продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,9% і сьогодні складає 9,92 грн./євро, курс продажу - на 0,8%, до 10,05 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,70-10,00 грн./євро, з продажу - в межах 10,00-10,11 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,9% порівняно з 13 липня і сьогодні складає 0,2475 грн./рубль, продажу - на 0,8% - до 0,2576 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2559-0,2590 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 липня, такий: гривні до долара США - 7,9022, до євро - 9,932275, до російського рубля - 0,25611.