Міжбанк: котирування 7,9010/7,9030 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9005/7,9040 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9010/7,9035 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9010/7,9030 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара США за курсом 7,9022 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2586/0,2588 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2585/0,2586 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2584/0,2585 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,56 рубля за долар (-0,2150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2695/1,2735 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0325/10,0395 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,0470/10,0565 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,0335/10,0420 грн./євро.