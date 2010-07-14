Євро знижується на тлі спаду промвиробництва у єврозоні

Євро знижується в ціні в середу по відношенню до долара на тлі меншого, ніж очікувалося, зростання промвиробництва в єврозоні і рекордного обсягу запозичень з боку іспанських банків у Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомляє РИА Новости.

Євро на 17.42 мск подешевшав до долара до 1,2705 долара за євро проти 1,2715 долара за євро. Долар, у свою чергу, втратив в ціні по відношенню до ієни - до 88,32 ієни за долар проти 88,45 ієни за долар. У цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США знизився на 0,13% - до 83,54 пункту. "Ми сумніваємося, що євро зможе зберегти досягнення недавнього зміцнення, - заявив агентству Bloomberg стратег по валюті BNP Paribas SA Ян Стеннард (Ian Stannard). - Дані у промисловості, опубліковані сьогодні вранці (в середу - ред.) виявилися гіршими за очікування. Все ще зберігаються великі побоювання відносно стану банківського сектора в зоні євро".

Євро на торгах у вівторок значно збільшився в ціні по відношенню до долара на тлі успішного проведеного Грецією аукціону з піврічних облігацій. У середу тиск на євро чинила макроекономічна статистика по регіону. Так, промислове виробництво в єврозоні в травні в порівнянні з попереднім місяцем виросло лише на 0,9%, тоді як аналітики, опитані інформаційно-аналітичним інтернет-порталом dailyFX.com, чекали зростання показника на 1,2%. Крім того, негативним для євро чинником стала і заявя Центрального банку Іспанії, згідно з якою іспанські кредитні інститути взяли у борг у червні у ЄЦБ на 48% коштів більше, ніж у травні, - рекордну суму в 126,3 мільярда євро.