Fitch підтвердило рейтинги Києва і Одеси

Учора міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги Києва і Одеси.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, одночасно агентство знизило національні довгострокові рейтинги цих міст. Прогноз по всіх довгострокових рейтингах – негативний.

Проведені рейтингові дії враховують більш слабкі показники кредитоспроможності Києва і Одеси порівняно з суверенним емітентом й іншими емітентами в країні, слідуючи за підвищенням суверенних рейтингів України з рівня «B-» до «B».

Негативний прогноз, як і раніше, відображає слабкі показники виконання бюджету і ліквідності, що посилює ризик рефінансування і валютний ризик за існуючими борговими зобов`язаннями.

Довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті Києва підтверджені на рівні «B-», прогноз – негативний, короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», національний довгостроковий рейтинг знижений з «А(ukr)» до «BBB+(ukr)», прогноз – негативний.

Довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті Одеси підтверджені на рівні «B-», прогноз – негативний. Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг знижений з «A-(ukr)» до «BBB+(ukr)», прогноз – негативний.