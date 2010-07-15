Fitch підвищило рейтинги Харкова
09:03, 15 липня 2010Фінанси
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З рівня «B-» до «B»
Сьогодні Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги міста Харкова в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B». Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.
Короткостроковий рейтинг міста в іноземній валюті підтверджено на рівні «B», а національний довгостроковий рейтинг – на рівні «AA-(ukr)». Прогноз з довгострокових рейтингів – «стабільний».
Дана рейтингова дія йде за нещодавнім підвищенням довгострокових рейтингів дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B». Крім того, рейтинги враховують негнучкі операційні витрати міста і плановане збільшення прямого боргу аж до 500 млн. грн.
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