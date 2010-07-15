Fitch підвищило рейтинги Харкова

Сьогодні Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги міста Харкова в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B». Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Короткостроковий рейтинг міста в іноземній валюті підтверджено на рівні «B», а національний довгостроковий рейтинг – на рівні «AA-(ukr)». Прогноз з довгострокових рейтингів – «стабільний».

Дана рейтингова дія йде за нещодавнім підвищенням довгострокових рейтингів дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B». Крім того, рейтинги враховують негнучкі операційні витрати міста і плановане збільшення прямого боргу аж до 500 млн. грн.