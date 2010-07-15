Міжбанк: долар дешевшає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися пониженням котирувань - 7,8970/7,9035 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,25820,2585 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,0495/10,0620 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,2722/1,2724 дол./євро (середа, 14 липня, - 1,2695/1,2697 дол./євро).

У середу, 14 липня Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9022 грн./дол.