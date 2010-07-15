Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 14 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5% відучора і сьогодні складає 9,96 грн./євро, продажу - на 0,3% - до 10,10 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,75-10,03 грн./євро, з продажу - в межах 10,06-10,16 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 14 липня підвищився на 0,3% і сьогодні складає 0,2496/0,2585 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2460-0,2550 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2570-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,88 грн./дол., курс продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора підвищився на 0,4% і сьогодні складає 9,96/10,09 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,75-10,03 грн./євро, з продажу - в межах 10,06-10,16 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,6% порівняно з 14 липня і сьогодні складає 0,2492 грн./рубль, продажу - на 0,3% - до 0,2584 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2550 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2507-0,2560 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,87/7,93 грн., євро - 9,75/10,12 грн., рубль - 0,2250/0,2570 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,87/7,915 грн., євро - 9,85/10,20 грн., рубль - 0,2500/0,2600 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,86/7,905 грн., євро - 9,88/10,15 грн., рубль - 0,2530/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 15 липня, такий: гривні до долара США - 7,9017, до євро - 10,03753, до російського рубля - 0,25874.