Джерело: Україна очікує отримати від МВФ 10 млрд. грн.
Цього року Україна очікує одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ), еквівалентний близько 10 млрд. грн.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в уряді.
Співрозмовник агентства заачив, що такий варіант передбачений в узгодженому на сьогодні Меморандумі про співпрацю України і МВФ.
«Цього року планується одержати один транш і його розмір приблизно еквівалентний 10 млрд. грн.», - сказало джерело.
Як повідомляв УНІАН, в уряді сподіваються, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прийме рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня. Про це 14 липня журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.
Він зазначив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня.
«Думаю, що на цьому засіданні буде прийняте рішення», - сказав С.ТІГІПКО.
Він також повідомив, що 14 липня на засіданні Кабінет міністрів схвалив Меморандум про продовження співпраці з МВФ, і висловив сподівання, що незабаром документ буде підписаний Президентом і головою Національного банку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня погодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 роки.
Переговори відбулися за участю Національного банку України.
3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.