Підприємці: Податковий кодекс знищить бізнес

Підприємці вважають, що ухвалення Податкового кодексу призведе до знищення великого і малого бізнесу.

Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН підприємець з м. Новоград-Волинський Житомирської області Петро КАМІНЬ та його київський колега Микола БІРЮК.

"Якщо такий Податковий кодекс, який сьогодні обговорюється, буде прийнятий - я повішу в перший же день замок на свій цех. Я працюю в приватному виробничому підприємництві 15-й рік, і вже знаю, що таке податкова міліція, яка входить в чорних куртках, скидає замки на складах, починає описувати майно... А якщо до цього додати, що вона має право на перевірки вдома за місцем реєстрації приватних підприємців, то можна уявити собі, що ввечері вам подзвонять і перевірять все, що у вас є у шафах від шкарпеток і до білизни", - сказав П.КАМІНЬ.

За його словами, у разі ухвалення урядового Податкового кодексу, підприємці, які вимушені будуть закрити свою справу, мають право вимагати від уряду забезпечити їх роботою. "Тоді беремо плакати і вимагати: дайте роботи і дайте хліба. Уряд має нам це забезпечити, тому що працювати в таких умовах неможливо", - наголосив підприємець.

Водночас П.КАМІНЬ переконаний, що підприємці, маючи велику частку формування національного ВВП, повинні використовувати свій економічний вплив. "Вплив приватного бізнесу - сильний. Не треба робити жодних страйків. Нам досить закрити на півдня всі магазини, і ця влада буде з нами говорити на рівні прем`єр-міністра. Не треба нам йти до Києва, не треба з міліцією боротися, а закрити в один день магазини. Підприємництво володіє майже 80% продуктових магазинів. Країна, по суті, в наших руках, і цим треба користуватися", - пояснив він.

"Звичайно, я не закликаю страйкувати, але якщо уряд і Верховна Рада йдуть на прийняття таких законів, ми маємо повне право захищати себе. Якщо ми нічого в цій країні не варті, то хай уряд пече хліб, забезпечує м`ясом, перевозить вантажі... Я думаю, що підприємництву треба більш жорстко боротися за свої права. Або уряд АЗАРОВА хай сам готується продавати хліб, пекти пиріжки, робити носки тощо", - заявив П.КАМІНЬ.

У свою чергу М.БІРЮК додав, що проект Податкового кодексу передбачає збільшення податків у п`ять разів для малого бізнесу. "І це не призведе до того, що життя інших громадян покращиться в п`ять разів", - вважає він.

На його думку, перенесення ухвалення Податкового кодексу пов`язано, перш за все, з проведенням восени виборів до місцевих рад. "Розгляд цього питання загальмували через вибори до місцевих рад, тому зараз ніхто не хоче розпалювати ситуацію, але після закінчення виборів все повернеться до того, що влада буде приймати той кодекс, який їй буде потрібно. А такий кодекс може завдати економічному середовищу шкоди на багато років вперед", - переконаний М.БІРЮК.

У свою чергу аналітик Павло ЖОВНІРЕНКО, присутній на прес-конференції, вважає помилковим намір парламентської опозиції запропонувати пакет змін та доповнень до урядового проекту Податкового кодексу. "Якщо вносяться пропозиції, то береться участь у його обговоренні, і тоді уряд і Президент можуть сказати: "Пройшло всенародне обговорення, в якому, в тому числі, брала участь опозиція"... замість того, щоб оголосити цей проект Податкового кодексу взагалі неприйнятним і не брати участі у його обговоренні, а вносити свій проект", - пояснив він.