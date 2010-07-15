Роздрібний товарооборот підприємств в Україні зріс на 2,5%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у січні-червні п.р. у порівняльних цінах збільшився на 2,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становив 121,6 млрд. млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-червня п.р. зафіксовано у більшості областей України. При цьому найбільше зростання відзначене у Луганській – на 7,3% - до 3 млрд. 954,9 млн. грн., Черкаській – на 7,1% - до 2 млрд. 393,3 млн. грн., Кіровоградській і Дніпропетровській областях — на 5,4% - до 1 млрд. 902,3 млн. грн. і 10 млрд. 985,6 млн. грн. відповідно, а також у Севастополі — на 6,4% - до 1 млрд. 244,2 млн. грн.

Водночас найзначніший спад обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-червня п.р., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зафіксовано у Рівненській — на 6,4% - до 1 млрд. 862,6 млн. .грн., Чернігівській — на 6% - до 1 млрд. 927,7 млн. грн. і Хмельницькій областях — на 5,5% - до 2 млрд. 191,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у 2009 році зменшився на 20,6%, порівняно з 2008 роком, – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.