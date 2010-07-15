Економіст: у середу значно зміцнилося євро

На українському валютному ринку в середу, 14 липня, спостерігалося значне зміцнення євро.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він відзначив, що Міжбанківський валютний ринок в середу закрився котируваннями 10,0336-10,0422 грн./євро. У результаті гривня подешевшала до євро на 1%. Це стало віддзеркаленням подорожчання європейської валюти на світовому в ринку увечері у вівторок з 1,257 до 1,27 дол./євро.

При цьому, додав економіст, на українському валютному ринку в середу НБУ був присутній із заявкою на покупку долара по курсу 7,9022 грн./дол., і учасники торгів дотримувалися цього орієнтиру. Міжбанківський валютний ринок вчора закрився котируваннями 7,9010-7,9030 грн./дол., тобто курс гривні до долара не змінився.