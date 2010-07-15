Erste Group: курс долара до євро знижуватиметься

Курс долара по відношенню до євро найближчими місяцями знижуватиметься.

Такий прогноз міститься в огляді Erste Group з посиланням на аналітика Райнера СІНГЕРА.

В огляді підкреслюється, що відносно хороші новини з фінансового сектору Європи і невтішні економічні показники США привели до того, що американський долар впав у ціні. Хорошими новинами з Єврозони став порівняно слабкий попит на ліквідність у відкритих ринкових операціях, які припускали достатні рівні ліквідності на ринку, як і підвищений попит на іспанські державні облігації на останніх торгах. Показники США по ринку праці були не дуже переконливі в червні (хоч і дещо краще, ніж в травні), на іпотечному ринку також спостерігається значний спад активності.

Як наголошується в огляді, за оптимістичними прогнозами, економічне зростання продовжиться і в другій половині року, хоча найпесимістичніші сценарії допускають «рецидив» рецесії. Аналітики Erste Group не чекають значного економічного спаду, проте темпи зростання однозначно сповільняться. Значне уповільнення відновлення економіки може відтермінувати перше підвищення процентних ставок, яке раніше прогнозувалося на кінець грудня. Такий сценарій спровокує коливання американського долара.