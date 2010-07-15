Економіст: Кабмін попросить у МВФ як мінімум 2 млрд. дол.

Кабінет міністрів України попросить у Міжнародного валютного фонду дозволу використати як мінімум 2 млрд. доларів з одержаних в 2010 році коштів на покриття бюджетного дефіциту.

Таке припущення висловив в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, Україна одержить від МВФ в 2010 році 5 млрд. доларів, а надходження першого траншу найімовірніше в серпні.

Економіст нагадав, що останнє засідання Ради директорів Фонду щодо України відбулося рік тому, 28 липня 2009 року. Результатом того засідання було надання Україні третього траншу у розмірі USD 3,3 млрд. доларів в рамках попередньої програми stand-by, підписаної в 2008 році. Той транш став останнім, одержаним Україною від МВФ до цих пір, оскільки пізніше президентські вибори і відсутність досягнень в економічних реформах припинили співпрацю країни з Фондом.

Як відзначив О.Блінов, на даний момент немає офіційного підтвердження від МВФ про те, що Рада директорів розглядатиме питання України 28 липня 2010 року. Проте Україна дійсно має високі шанси незабаром одержати від МВФ кредит на суму 15 млрд. доларів (за поточним обмінним курсом).

Економіст підкреслив, що «Верховна Рада в оперативному штампувальному режимі прийняла багато законів, потрібних МВФ, зокрема, зміни до держбюджету-2010, направлені на скорочення дефіциту до 5% ВВП, а уряд днями оголосив про підвищення з 1 серпня цін на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики на 50%».