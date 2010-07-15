Уряд у липні виплатить 2,5 млрд. грн. внутрішніх боргів

Уряд України в липні поточного року повинен виплатити внутрішніх боргів 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичних кіл.

"До липня ми виплачували приблизно по 5 млрд. грн. наших внутрішніх зобов'язань щомісячно. Перший місяць липень у нас приблизно 2,5 млрд. виплат боргів", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що це безпрецедентні виплати для України, яких раніше ніколи не було.

Довідка УНІАН. На 31 травня 2010 року державний і гарантований державою борг України склав 323 млрд. 844 млн. 588,14 тис. грн., або 40 млрд. 863 млн. 154,82 тис. дол., у тому числі: державний і гарантований державою зовнішній борг - 199 млрд. 522 млн. 430,15 тис. грн. (61,61% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 25 млрд. 176 млн. 014,20 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг - 124 млрд. 322 млн. 157,99 тис. грн. (38,39%), або 15 млрд. 687 млн. 140,62 тис. дол.