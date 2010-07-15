Міжбанк: долар - 7,8980/7,9030 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8970/7,9035 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8985/7,9025 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8980/7,9030 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,9017 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2582/0,2585 грн./рубль до 12:00 ціни піднялися до 0,2587/0,2588 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2585/0,2586 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,50 рублів за долар (- 0,06).