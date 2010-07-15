Янукович схвалив закон, який передбачає секвестр бюджету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до законів України "Про державний бюджет України на 2010 рік" і "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови держави.

"Цей Закон сприятиме відновленню співпраці з Міжнародним валютним фондом і стабільності фінансової системи держави", - зазначено в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон про внесення змін в держбюджет- 2010 і в закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Верховна Рада прийняла 8 липня.

Він був розроблений з метою зменшення дефіциту бюджету і виконання вимог Меморандуму про економічну і фінансову політику між урядом України та МВФ і з урахуванням того факту, що за результатами виконання державного бюджету за перше півріччя поточного року пропонують зменшити прибутки бюджету на 14,4 млрд. грн..

Документ, зокрема, передбачає зменшити надходження податку на додану вартість на 10 млрд. грн., у тому числі ПДВ з ввезених в Україну товарів - 5,7 млрд. грн. Крім того, скоротити інші надходження спеціального фонду, зокрема, податок на додану вартість - на 0,45 млрд. грн. і податок на прибуток - на 0,45 млрд. грн., надходження від приватизації державного майна на 3,65 млрд. грн. (за 5 місяців надходження склали тільки 177 млн. грн., або 1,8% річної суми).

Окрім того, заплановано скоротити витрати державного бюджету порівняно з прийнятим 27 квітня 2010 року державним бюджетом України майже на 18,35 млрд. грн., у тому числі: 8,75 млрд. грн. - витрати за рахунок Стабілізаційного фонду(галузеві і регіональні, у тому числі інвестиційні програми); 3 млрд. грн. - трансферти на покриття дефіциту Пенсійного фонду; 2 млрд. грн. - витрати спеціального фонду Міністерства оборони (за рахунок надходжень від реалізації надлишкового озброєння); 1,8 млрд. грн. - витрати на утримання і ремонт доріг загального користування; 1 млрд. грн. - капітальні витрати бюджетних установ; 0,9 млрд. грн. - витрати на погашення протермінованої заборгованості за електроенергію добувних підприємств; 0,5 млрд. грн. - додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам; 0,05 млрд. грн. - економія витрат на проведення виборів Президента України; 1,35 млрд. грн. - зменшення дотації на одну корову, наявну на 1 січня 2010 року.