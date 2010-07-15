Профіцит платіжного балансу за І півріччя становив 2,5 млрд.дол.

Профіцит платіжного балансу України за перше півріччя 2010 року становив 2,5 млрд. дол., а валютні резерви збільшилися до 30 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичних кіл.

«Ми домоглися істотного перелому щодо сальдо платіжного балансу. Ми маємо зараз за підсумками 6 місяців плюс 2,5 млрд. дол., а валютні резерви країни зросли до 30 млрд. дол. 5 млрд. дол. ми приростили тільки за останні три місяці», – сказав він.

Крім того, М.АЗАРОВ відзначив як позитивний чинник збільшення обсягів товарообороту в Україні.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України у січні-травні п.р. становив 1,611 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом 6,539 млрд. дол. за аналогічний період 2009 року. При цьому профіцит платіжного балансу в травні п.р. був на рівні 0,997 млрд. дол. порівняно з дефіцитом в 0,258 млрд. дол. за травень 2009 року.

Міжнародні валютні резерви Нацбанку у червні п.р. зросли на 10,55% – до 29,523 млрд. дол.