Янукович збільшив термін перебування на посаді голови НБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку", який збільшує термін перебування на посаді голови НБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 9 липня.

Передбачено, що голову Національного банку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України строком на сім років. Одна і та ж особа не може бути головою Національного банку більше двох термінів поспіль.

Передбачено, що у разі незатвердження Верховною Радою кандидатури, запропонованої Президентом, одна кандидатура може вноситися не більше двох разів.

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою за представленням Президента України у таких випадках: закінчення терміну повноважень; у зв'язку із заявою про відставку, поданою письмово і прийнятою Президентом України; набиранням законної сили звинувачувального вироку суду; на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною; припинення громадянства або виїзд за межі України на постійне місце проживання; втрата бездоганної ділової репутації; виявлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду голови Нацбанку; у разі смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою; невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, упродовж більше чотирьох місяців підряд; виникнення обставин, що унеможливлюють бути головою Національного банку.

Головою Ради Національного банку не може бути обраний голова Національного банку.

Також у новій редакції викладена в законі стаття "Прибутки і витрати".

Передбачено, що отримання прибутку не є метою діяльності Національного банку.

Нацбанк визначає прибуток до розподілу шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих прибутків. Національний банк направляє нереалізовані прибутки в резерв переоцінки.

НБУ здійснює розподіл прибутку до розподілу після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річного фінансового звіту в такому порядку:

50% прибутку до розподілу прямує в загальні резерви та інші резерви Нацбанку. Відрахування в загальні резерви проводяться, поки сума загальних резервів не дорівнюватиме 10% об'єму грошово-кредитних зобов'язань Національного банку. 50% прибутку до розподілу перераховується до державного бюджету України на рік, що йде за звітним.

Передбачено, що НБУ розробляє Основи грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях і подає щорічно до 15 вересня у Верховну Раду для інформування. Крім того, Нацбанк визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму, що має досвід в проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку.

Визначено, що не допускається втручання органів державної влади і інших державних органів або їх посадових і службових осіб, юридичних або фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Ради Національного банку, правління Національного банку або службовців Національного банку.

Нацбанк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і опосередковано через державну установу іншій юридичній особі, яка знаходиться в державній власності, на фінансування витрат державного бюджету України.

Також Національний банк не має права купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом міністрів України, державною установою, іншою юридичною особою, яка знаходиться в державній власності.