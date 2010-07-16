Сенат США схвалив реформу фінансового регулювання

Американські сенатори підтримали у четвер законопроект про фінансову реформу, передає ВВС.

Раніше цей варіант документа вже було розглянуто і схвалено Палатою представників Конгресу США. Тепер його має підписати президент.

Закон, зазначають його прихильники, посилює контроль над звітністю фінансових установ і покликаний не допустити повторення кризи 2008 року.