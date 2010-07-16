Сенат США схвалив реформу фінансового регулювання
10:01, 16 липня 2010Фінанси
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Документ має підписати президент
Американські сенатори підтримали у четвер законопроект про фінансову реформу, передає ВВС.
Раніше цей варіант документа вже було розглянуто і схвалено Палатою представників Конгресу США. Тепер його має підписати президент.
Закон, зазначають його прихильники, посилює контроль над звітністю фінансових установ і покликаний не допустити повторення кризи 2008 року.
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