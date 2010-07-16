ФПУ: МВФ руйнує систему соцзахисту в Україні

Федерація профспілок України висловлює рішучий протест проти намагання Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових установ вчергове використати процес виділення кредиту Україні для руйнування діючої національної системи соціального захисту населення.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ФПУ.

“Профспілки не заперечують проти фінансової підтримки економіки України. Однак аналіз умов, якими супроводжується кредитування, свідчить про те, що МВФ безпосередньо втручається у внутрішню соціальну політику України, прагнучи ослабити систему соціального захисту, знизити рівень соціальних гарантій”, - наголосили у Федерації.

У ФПУ висловлюють жаль, що існуючі домовленості про проведення обов’язкових консультацій МВФ з профспілками щодо умов кредитування української економіки, досягнуті після спроби уряду Юлії ТИМОШЕНКО минулого року підняти ціну на газ для населення, пікетування Федерацією профспілок України представництва МВФ у в Україні і проведення у форматі телемосту переговорів з керівництвом Фонду у Вашингтоні – грубо порушуються.

“Не наводячи переконливих аргументів, МВФ шаблонно, керуючись лише попередньо набутим досвідом, без урахування реальної соціально-економічної ситуації в Україні, вносить рекомендації українському уряду, які не можуть бути сьогодні сприйняті в суспільстві та реалізовані державними інститутами”, - підкреслюється в заяві.

У ФПУ констатують, що саме під впливом рекомендацій МВФ 13 липня ц.р. Національна комісія з регулювання електроенергетики прийняла рішення про зростання ціни на природний газ для потреб населення в 1,5 рази, з грубим порушенням норм законодавства України та принципів соціального діалогу.

Так, НКРЕ проігнорувала постанову Кабміну від 24 лютого 2010 року № 184 щодо збереження незмінними цін на газ для населення протягом 2010 року. Порушено домовленості у рамках Генеральної угоди щодо обов’язкового погодження з профспілками таких рішень, зазначається в заяві.

Федерація профспілок також звертає увагу, що таке важливе рішення, яке зачіпає інтереси кожної української сім’ї, приймається як на національному, так і міжнародному рівнях не прозоро, без врахування громадської думки. “МВФ також уникає відповіді на запитання: чому потрібно підвищувати ціну на газ для населення, якщо для цього використовується газ власного видобутку, і чи можна збільшувати пенсійний вік, якщо середня тривалість життя більшості українців не досягає визначеного законодавством віку виходу на пенсію”, - наголошується в заяві.

У зв’язку з цим Федерація профспілок вимагає від МВФ з повагою поставитися до законних прав трудящих України.

“Професійні спілки заявляють: в незалежній Україні має бути самостійна соціальна політика, яка ґрунтується на відкритому соціальному діалозі між владою, профспілками і роботодавцями”, - наголошується в заяві.

ФПУ залишає за собою право у разі не проведення необхідних консультацій вдатися до протестних дій у відношенні представництва МВФ в Україні.