Міжбанк: котирування 7,8990/7,9015 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8960/7,9025 грн./дол. На 12:00 звузився спред – 7,8990/7,9015 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтербізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2593/0,2596 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2598/0,2599 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель знизився, і до 12:00 встановився на рівні 30,4173 рубля за долар (-0,0827).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2924/1,2926 дол./євро, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2030/10,2140 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за євро, пішли вгору – 10,2225/10,2315 грн./євро.