Заступником голови правління «Родовід Банку» призначений Хелемський
13:18, 16 липня 2010Фінанси
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Рішення тимчасового адміністратора
Заступником голови правління «Родовід Банку» з 21 липня призначений Геннадій ХЕЛЕМСЬКІЙ.
Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене тимчасовим адміністратором банку 13 липня.
За інформацією банку, до призначення Г.Хелемський з лютого 2010 року займав посаду комерційного директора ТОВ «Ексім-капітал». Акціями банку не володіє.
Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.
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