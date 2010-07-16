Заступником голови правління «Родовід Банку» призначений Хелемський

Заступником голови правління «Родовід Банку» з 21 липня призначений Геннадій ХЕЛЕМСЬКІЙ.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене тимчасовим адміністратором банку 13 липня.

За інформацією банку, до призначення Г.Хелемський з лютого 2010 року займав посаду комерційного директора ТОВ «Ексім-капітал». Акціями банку не володіє.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.