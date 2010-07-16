Фінрезультат промпідприємств становив 20 млрд. грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-травні 2010 року становив 20 млрд. 165,5 млн. грн. проти 9 млрд. 672,8 млн. грн. за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-травні 2010 р. прибуток одержали 52,9% підприємств країни – вони завершили 5 місяців ц.р. із фінансовим результатом 63 млрд. 579,7 млн. грн.

Зі збитком січень-травень ц.р. завершили 47,1% підприємств України, їх фінрезультат становив 43 млрд. 414,2 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 48,5% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 16 млрд. 274,4 млн. грн. Прибуток отримали 51,5% промпідприємств – вони завершили період із фінрезультатом 25 млрд. 810,9 млн. грн. Фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-травень 2010 р. становив 9 млрд. 536,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2009 році становив «мінус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. проти «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 рік.

Прибуток за підсумками минулого року отримали 58,7% підприємств країни, їх фінрезультат становив 99 млрд. 003,7 млн. грн. Збиток одержали 41,3% підприємств, їх фінрезультат становив 130 млрд. 593,6 млн. грн.