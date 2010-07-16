Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 15 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 1,1% відучора, і сьогодні становить 10,06 грн./євро, продажу – на 1,4% - до 10,25 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,90-10,18 грн./євро, з продажу – в межах 10,20-10,32 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 15 липня підвищився на 0,8%, і сьогодні становить 0,2516 грн./рубль, продажу – на 0,5% - до 0,2599 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2567 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора підвищився на 1,3%, і сьогодні становить 10,0810,24 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,90-10,18 грн./євро, з продажу – в межах 10,20-10,26 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,8% порівняно з 15 липня, і сьогодні становить 0,2507 грн./рубль, продажу – на 0,5% - до 0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2530 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,90/10,20 грн., рубль – 0,2250/0,2570 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,915 грн., євро – 9,90/10,30 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,86/7,905 грн., євро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 16 липня, становить: гривні до долара США – 7,9008, до євро – 10,135146, до російського рубля – 0,25852.