Зниження інфляції зумовлене здешевленням сирих продуктів

Третій місяць поспіль зниження індексу споживчих цін (ІСЦ) було майже повністю зумовлено зниженням цін на сирі продовольчі товари (обіймають 28% ІСЦ) на 1,9%, внесок в ІСЦ становив -0.5 п.п.

Про це йдеться в аналітичній записці Національного банку України «Аналіз інфляції» за червень п.р., розміщеній на сайті НБУ.

У Нацбанку нагадали, що у червні тривало сповільнення споживчої інфляції (6,9% порівняно з 8,5% в травні у річному вимірюванні). За місяць ІСЦ зменшився на 0,4%, при цьому без урахування сезонної складової зниження становило 0,1%.

У НБУ відзначають, що значне зростання пропозиції продовольчих товарів, у тому числі і внаслідок сезонного чинника, привело до істотного зменшення їх цін. «Вагома частка продовольчих товарів у споживчому кошику і низхідна динаміка цін на них зумовили зниження ІСЦ, що проте пригнічує більшість компонентів останнього дорожчання - у червні зафіксоване зростання цін на 2/3 компонент (200 з 296) ІСЦ», - повідомляє НБУ.

Також наголошується, що в річному вимірюванні базова інфляція продовжує уповільнюватися (7,6%, внесок у річній ІСЦ - 4.2 п.п.. Зміна за місяць становила 0,1% за дії вторинних ефектів від зростання вартості сировини (насамперед, енергоносіїв), що зумовило зростання витрат на виробництво (зміна індексу цін виробників (ІЦВ) у річному вимірюванні становила 25,5%).

За інформацією НБУ, чинники з боку попиту також сприяли стримуванню інфляції - розрив ВВП (відображає відхилення сукупного попиту в економіці від рівноважного рівня) залишався негативним (-3,8% в II кварталі 2010 р.). Все ще низький рівень реальних доходів населення (зростання на 3,7% у річному вимірюванні в I кварталі 2010 року після зниження в 2009 році на 10,8%) також стримував інфляцію попиту.

Крім того наголошується, що зміцнення гривні, що триває, до іноземних валют головних торгових партнерів також сприяло стримуванню інфляції. Проте, через інфляцію в країнах - торгових партнерах вузька базова інфляція у червні зросла на 0,1% (у річному вимірюванні вузька базова інфляція залишилася на рівні 4,1%).

Також Нацбанк заявляє, що зміцнення курсу гривні разом з політичною стабільністю сприяли зниженню інфляційних очікувань (з 14,6% в I кварталі 2010 року до 11,8% в II кварталі 2010 року).

У НБУ відзначили, що після тривалого періоду зростання ІЦВ знизився (на 0,5%) під впливом зниження зовнішнього попиту на металургійну продукцію. Проте у річному численні рівень інфляції промислових цін залишається на високому рівні (25.5%), що обмежує зниження споживчих цін.