Сума золотовалютних резервів НБУ може досягати 30 млрд. дол.

Керівник групи радників Національного банку України (НБУ) Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ не виключає, що сьогодні сума золотовалютних резервів НБУ може досягти 30 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«50 млн. дол. не вистачає до 30 млрд. дол.», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що поповнення золотовалютних резервів продовжуватиметься, і одним із чинників цього процесу В.ЛИТВИЦЬКИЙ назвав позитивну динаміку сальдо платіжного балансу України, що у свою чергу, також матиме позитивний вплив на курсову стабільність гривні.

На думку керівника групи радників голови Нацбанку, позитивно на стабільність національної валюти впливатимуть низький показник інфляції, добрі показники продуктивності праці, а також проведений секвестр бюджету. На курсоутворення в Україні не вплине відстрочення уряду випуску своїх єврооблігацій.

Щодо темпів економічного розвитку України, В.ЛИТВИЦЬКИЙ прогнозує, що зростання ВВП країни за підсумками першого півріччя 2010 року становитиме 6,2-6,4%, за підсумками 2010 року – близько 4%.