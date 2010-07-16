«ВТБ Банк» скоротив чистий прибуток у 19 разів

ВАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) в II кварталі 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, скоротило чистий прибуток в 19 разів – до 90 тис. грн. (у I кварталі прибуток склав 60 тис. грн.).

Про це йдеться у повідомленні банку, обнародуваному в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за січень-червень ц.р. збільшилися на 7% і на 1 липня 2010 року склали 29,845 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 0,2%, до 26,159 млрд. грн., зобов`язання збільшилися на 7,5%, до 27,518 млрд. грн. Статутний капітал в звітному періоді залишався на рівні 2,929 млрд. грн., власний капітал виріс до 2,327 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

У 2009 році прибуток банку склав 0,456 млн. грн.

Російський "Внешторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ВАТ «ВТБ Банк».